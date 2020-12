Meldola, l'associazione "Gruppo Entomologico Naturalistico Meldolese" dona dei buoni spesa

Un grande gesto di solidarietà verso Meldola arriva da parte del G.E.N.M. Gruppo Entomologico Naturalistico Meldolese, che ha donato al Comune 300 euro in “Buoni spesa” da devolvere alle famiglie in difficoltà, testimoniando la vicinanza e la generosità dell' Associazione alla Città. Grazie a questo grande atto di solidarietà sarà possibile aiutare tante famiglie che sono state colpite dalla crisi originata dalla pandemia, in un momento particolare quale quello delle festività. Il G.E.N.M. nata nel 1995, si impegna da sempre nella promozione della conoscenza del patrimonio naturalistico e ambientale del territorio, con una attenzione alle tradizioni locali di Meldola. I “Buoni spesa” sono stati consegnati oggi in Comune da parte del Presidente dell'Associazione Luciano Ravaglioli e di alcuni volontari dell'Associazione, alla presenza del Sindaco Roberto Cavallucci, del Vice Sindaco Jennifer Ruffilli e dell'Assessore Filippo Santolini. A tutti i volontari dell’Associazione, che speriamo tornino presto ad animare la nostra Città, un sincero ed immenso “Grazie” a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della Città di Meldola.