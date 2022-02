Meldola, la domenica delle famiglie tra la natura: 650 piantine rendono più verde l'area del Ronco Bidente

Domenica tanti bimbi, famiglie e volontari hanno collaborato alla messa a dimora di 650 piantine lungo la riva del fiume Ronco Bidente a Meldola. "PiantiAamo", iniziativa promossa dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Meldola in collaborazione con l'associazione I Meandri e da Forestiamo, ha registrato una grandissima partecipazione. Dal sindaco Roberto Cavallucci "un enorme ringraziamento ai volontari di Legambiente Forlì Cesena, ai nostri ragazzi dei gruppi Scout e alla Protezione Civile di Meldola che hanno supportato l'evento, alla Regione Emilia Romagna per l'importante donazione delle piantine, all'azienda "La cantina del ponte" che ha lavorato nei giorni scorsi per realizzare il solco, alla ditta Canali Andrea, al Mulino Neri, al vivaio Forestale Castellaro ed a tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione di questa splendida mattinata che ci ha consentito di potenziare il nostro polmone verde insieme ai tanti volontari meldolesi e non solo".