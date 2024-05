Meldola, il Ponte dei Veneziani viene chiuso per lavori di asfaltatura

Il Comune di Meldola informa che dalle 7 alle18 di lunedì 13 maggio (e comunque fino al termine delle lavorazioni) per lavori di asfaltatura ci sarà il divieto di transito pedonale e veicolare sul Ponte dei Veneziani, a Meldola. Altri lavori di asfaltatura sono previsti in altre strade dalle 7 di Lunedì alle ore 18:00 di Mercoledì con divieti di sosta e respingimenti di carreggiata che porteranno a sensi unici alternati in via Giordano Bruno (nel tratto compreso fra via G.Pascoli e piazza G. Garibaldi), piazza Garibaldi, via Cavour, (nel tratto compreso fra l’intersezione con piazza G. Garibaldi e la S.P.4 via 1° Maggio). La viabilità alternativa è segnalata sul posto. Viene soppressa temporaneamente la fermata bus in direzione valle in piazza Garibaldi.