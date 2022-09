Meldola, lavori in corso per la segnaletica orizzontale nelle strade

Sono in fase di completamento i lavori relativi alle segnaletica orizzontale con strisce bianche che delimitano i parcheggi automobili e quelli con strisce gialle che delimitano le aree di parcheggio riservate ai disabili e le aree di carico e scarico nella Via Giordano Bruno, Via Pisacane, Via XXIV Maggio e Via Ciro Menotti e parte di Via Accardi. Analogo intervento è stato eseguito, nell’ambito delle modifiche alla viabilità segnalate nei giorni scorsi, nella Via IV Novembre, Via Trieste, Via Fornaci, Via Paolo Mastri e Via Montanari.