Meldola, lavori sulla Strada Vernacchia Montevescovo: ecco cosa è previsto

A causa di lavori sulla sede stradale, sarà interrotta la viabilità della Strada Vernacchia Montevescovo in prossimità del ponte della Vernacchia. Il cantiere determinerà il divieto di transito a tutti i veicoli, ad esclusione dei residenti, nel tratto compreso tra la Provinciale 4 del Bidente e l'intersezione con la Strada Gualdo Ribatta dalle 7 di lunedì alle 18 di martedì e comunque fino al termine dei lavori.

I lavori consisteranno nella sostituzione del tratto ammalorato di tubazione di scolo delle acque meteoriche che attraversa la strada e si andranno ad integrare con la risagomatura dei fossi e la sistemazione della scarpata stradale permettendo così la corretta regimentazione delle acque ed il ripristino della sicurezza stradale.

L'intervento, già in corso nelle parti esterne alla strada, è realizzato e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Forlì-Cesena. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini, nel ringraziare la Regione, "esprimono soddisfazione per questo intervento che si inserisce tra le opere di messa in sicurezza del nostro territorio".