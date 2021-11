Meldola, "Magie d'Autunno" sarà confermata anche nel 2022: "Una bella occasione di dare vita alla città"

"Una bella occasione di dare vita alla città, animando per la prima volta il centro storico nella sua interezza, dal Tramway al Bar San Michele, con la nostra piazza e gli scorci più belli del paese fino alla Rocca". Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, e l'assessore Jennifer Ruffilli tracciano un bilancio della manifestazione "Nel Mondo delle Zucche: Magie d'Autunno", promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione alle associazioni. Grandi e piccini si sono divertiti lungo le vie del borgo alla scoperta delle tante proposte di animazione e degustazione. A chiusura dell'intenso pomeriggio di festa la Rocca di Meldola ha ospitato una fiaba animata messa in scena dai Comitati Genitori delle scuole meldolesi e dall'Associazione Creattiva.

2Tutto questo è stato reso possibile grazie al coinvolgimento delle nostre realtà commerciali, dei bar e dei ristoranti, delle associazioni, delle imprese sociali, degli artisti e dei tanti volontari che hanno messo a disposizione tempo ed idee per la propria città - evidenziano Cavallucci e Ruffilli -. Meldola ha saputo mettere in mostra la voglia di stare insieme e di proporsi in una veste speciale, riuscendo ad attirare tantissime persone, anche di fuori Meldola. Risulta quasi impossibile ringraziare uno ad uno tutti coloro che hanno collaborato e quindi da parte dell'intera amministrazione comunale un enorme "Grazie" a tutti con l'appuntamento alla prossima edizione per l'autunno 2022".