Meldola, manutenzione straordinaria dei fossi di Via Dogheria Frazione di San Colombano

È in fase di completamento la sistemazione dei fossi di Via Dogheria nella frazione di San Colombano a Meldola. L' intervento prevede la risagomatura della sezione dei fossi per consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche. L' importo complessivo dei lavori, appaltati alla ditta Manucci Achille e Attilio snc di Mercato Saraceno, è di 15mila euro. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore Filippo Santolini "esprimono soddisfazione per questo intervento, fortemente richiesto dai residenti dell'area, volto alla tutela del territorio e alla prevenzione del rischio idrogeologico".