Meldola, nuovo asfalto per tre strade: ecco come cambia la viabilità durante i lavori

Previsti lavori di rifacimento dell'asfalto per via Vittorio Veneto, via Trento e via Isonzo a Meldola. Dalle 7 di lunedì alle 20 di martedì è disposto il divieto di sosta su ambo i lati di tutte le tre strade interessate e divieto di transito a tutti i veicoli (ad esclusione dei mezzi dei residenti esclusivamente per accedere alle proprie autorimesse). Inoltre è stato disposto il divieto di sosta e l'inversione del senso unico di marcia in via Gorizia (nel tratto compreso fra l’intersezione con via IV Novembre e via V. Veneto).