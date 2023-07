Meldola, nuovo look per viale della Repubblica: si rinnova il verde e si eliminano le barriere architettoniche

Partiranno all’inizio dell’autunno i lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche del Viale della Repubblica a Meldola.

L’intervento, avente un costo complessivo di circa 174.000 euro, è interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con i contributi richiesti all’inizio dell’anno e concessi all’Amministrazione Comunale. I lavori consentiranno il rifacimento della pavimentazione in asfalto dell’intero viale con eliminazione dei rigonfiamenti causati dalle radici superficiali dei pini, la sostituzione di alcuni alberi pericolosi e la ripiantumazione dove mancanti con nuove essenze arboree nonchè la sistemazione delle aiuole delle alberature con eliminazione delle barriere architettoniche. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini esprimono "grande soddisfazione per questo importante lavoro che consentirà, seppur con alcuni disagi durante la sua realizzazione, di restituire alla città la percorrenza in sicurezza del suo bellissimo viale”.