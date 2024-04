Meldola, nuovo manto stradale nel tratto alluvionato di via Trieste

Sono stati completati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto, dopo il rifacimento della fognatura di raccolta delle acque bianche, nel tratto della via Trieste completamente sommerso dalle acque durante l’alluvione del maggio scorso. La strada è ora dotata di griglie trasversali di intercettazione delle acque dilavanti che recapitano nel nuovo condotto fognario con scarico a fiume dotato di valvola di ritegno. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini si dicono "soddisfatti di questo lavoro che ha permesso restituire officiosità idraulica alla fogna ed un nuovo manto stradale in asfalto".