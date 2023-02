Meldola ora ha via Fratelli Naldini, nelle vicinanze dell’edificio industriale in cui operava l'azienda

Si è svolta sabato mattina l'inaugurazione di via Fratelli Naldini a Meldola con una sentita cerimonia a cui hanno preso parte il Sindaco Roberto Cavallucci, Giuseppina Naldini, il Parroco di Meldola Don Enrico Casadio, il maestro Tonino Simoncelli, cittadini, Consiglieri e Assessori Comunali.

Il Sindaco Cavallucci, prima del taglio del nastro, ha ricordato la rilevante opera dei Fratelli Naldini in favore dello sviluppo economico e sociale della città di Meldola. La nuova via si trova nelle vicinanze dell’edificio industriale nel quale ha svolto per molti anni la sua attività l'azienda “Alax” Confezioni di Lusso dei Fratelli Naldini, un'azienda che è stata capace, nel secondo dopoguerra, di dare lavoro a tantissime donne, fino a trecento, in gran parte meldolesi.

Nel corso della cerimonia la Consigliera Comunale Giovanna Piolanti, citando il lavoro sulla memoria svolto dall'Associazione Liberamente, che nel 2017 ha raccolto la testimonianza di numerose donne operaie dell’Alax, ha evidenziato il ruolo determinante che la fabbrica Naldini Alax ha avuto nella formazione delle donne meldolesi, della loro coscienza personale e sociale.

L'inaugurazione è stata occasione per ringraziare Conad promotore della nuova lottizzazione, i progettisti, la direzione lavori, i tecnici comunali, le imprese realizzatrici dei lavori e tutti i cittadini con un grazie particolare al maestro Tonino Simoncelli per il prezioso contributo.

La mattinata si è conclusa con la consegna da parte del Sindaco di un mazzo di cinque rose rosse a Giuseppina Naldini in ricordo dei cinque Fratelli Naldini, Amedeo, Antonio, Arturo, Ezio e Rita, certi che la città di Meldola non li dimenticherà mai.