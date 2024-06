Meldola, gli ospiti della “Drudi” in piazza con il trenino e caffè col sindaco

Alcuni ospiti della Casa di Riposo “Davide Drudi” hanno avuto il piacere di poter fare mercoledì mattina un giro con il trenino per le vie di Meldola e bere un caffè in Piazza Orsini. Ad attenderli il sindaco Roberto Cavallucci, gli operatori della Coop. Ancora e alcuni parenti. Gli ospiti sono stati accolti con grande gioia e durante la sosta hanno ricevuto l’omaggio del caffè servito dal “Bar Ultimo” di Chiara Zattini e dal “Bar Centrale” di Enrico Sassi. "È stata davvero un'emozione, un grande piacere e una gioia vedere i sorrisi dei nostri anziani, contenti per questa piccola gita - afferma il primo cittadino -. Un grande ringraziamento a tutto lo staff della Coop. Ancora che continua a promuovere questa bella iniziativa consentendo di far trascorrere agli ospiti una giornata diversa all'insegna della socialità".