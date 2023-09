Meldola, parte il cantiere della nuova scuola materna: i fondi del cantiere dal Pnrr

Sono iniziati martedì scorso i lavori di costruzione della “Nuova scuola materna” avente un costo complessivo di 1.522.355 euro finanziata con fondi del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (Pnrr) e del Comune di Meldola. La nuova scuola, in sostituzione dell'attuale materna Giramondo esistente presso l’Istituzione, consentirà la creazione, in adiacenza al plesso delle scuole medie, di un unico polo scolastico pubblico dedicato alla fascia di età 3-6 anni. La ditta incaricata dovrà terminare i lavori entro luglio 2024.

"Un ringraziamento particolare al dirigente scolastico Benedetta Zaccarelli ed alle maestre per la gestione delle due scuole materne in questi anni e per la collaborazione a questo importante progetto che consentirà una razionalizzazione dei servizi didattici ed il miglioramento, in termini di funzionalità e sicurezza, dell’edilizia scolastica", affermano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini, che, nel ringraziare i dipendenti comunali ed i professionisti incaricati, esprimono "grande soddisfazione per questa opera pubblica molto importante per tutti i bambini della nostra città".