Meldola perde un altro storico ex sindaco a dieci giorni di distanza: entrambi avevano 68 anni

E' un periodo di grande tristezza per il Comune di Meldola. Ad appena dieci giorni dal decesso dell'ex sindaco Loris Venturi, morto il 27 settembre scorso all'età di 68 anni, è deceduto un altro primo cittadino di Meldola, Corrado Ghetti, protagonista dell'amministrazione del Comune bidentino dal 1993 al 2004, per ben undici anni quindi alla guida del municipio. Entrato nel 1975 in consiglio comunale, è sempre stato un esponente di spicco dell'allora Pci e poi dei partiti che ne hanno raccolto l'eredità, come il Pds e i Ds. Anche Corrado Ghetti aveva 68 anni, come il suo successore Loris Venturi deceduto dieci giorni fa, e come lui a portarlo via è stato un tumore.