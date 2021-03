Meldola, Ponte dei Veneziani: via ai lavori della scala di accesso al parco fluviale

Sono iniziati martedì i lavori di rifacimento del parapetto della scala di accesso al percorso fluviale al Ponte dei Veneziani che ne comporteranno la chiusura per alcuni giorni. I lavori, realizzati in economia con personale comunale, prevedono la sostituzione ed il ripristino dei parapetti e di alcuni gradini ammalorati. Entro pochi giorni sarà riaperto l'accesso al fine di consentire nuovamente la discesa al fiume ed al percorso fluviale in totale sicurezza. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini evidenziano come questo intervento si inserisca "all'interno di un generale piano di attenzione al territorio comunale".