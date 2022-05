Meldola posticipa la scadenza dell'Imu: "Un sostegno alla nostra comunità"

La Giunta Comunale di Meldola ha deliberato di differire il pagamento dell’Imposta Municipale Unica (Imu) al 16 settembre. Si tratta di una misura rivolta a tutti i cittadini e alle imprese che consentirà a chi è in difficoltà nel pagamento della prima rata dell’Imu, fissata al prossimo 16 giugno, di posticiparne il versamento senza incorrere in sanzioni o interessi. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’Assessore al Bilancio Jennifer Ruffilli riferiscono che "questa azione ha lo scopo di sostenere, in un momento difficile, tutta la nostra comunità".