Meldola, previsti lavori notturni sulla Bidentina: come cambia la viabilità

Previsti lavori sulla Provinciale 4 del Bidente, a Meldola. Per consentire la realizzazione della fognatura stradale nel tratto urbano della strada, in corrispondenza del chilometro 77+500, tra l'incrocio Rocca Caminate e quartiere Dozza, è prevista la chiusura del tratto interessato dalle 20 alle 6 nelle giornate di lunedì 11e martedì 12 settembre. Sul posto verrà installata apposita segnaletica informativa ed il traffico di attraversamento sarà dirottato all'interno del centro abitato di Meldola (via Roma, via Mazzini, via Bruno e via Cavour).