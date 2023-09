Meldola protagonista del Festival del turismo lento e sostenibile

Sabato Meldola ha ospitato una tappa dello "Slò Fest", il festival del turismo sostenibile, promosso da In-Zir, il Circolo dei Viaggiatori, che ha coinvolto per la prima volta la località bidentina. Il ricco programma della giornata di sabato è iniziato con "Meldola Slow", una camminata lenta a cura di Gabriele Zelli alla scoperta dei monumenti, dei luoghi d'interesse e dei personaggi di Meldola.

Zelli, esperto conoscitore del territorio, ha saputo interessare i tanti presenti spiegando la storia di Meldola e dei suoi luoghi più significativi. Nel corso del pomeriggio, al Parco delle Fonti, in collaborazione con Parallelo 44 Aps, la giornata è proseguita con "Takabanda Slò", una festa con concerti, interventi, gruppi musicali, food truck e viaggiatori che hanno raccontato nuovi modi di fare turismo.

Il sindaco Roberto Cavallucci e la vicesindaca Jennifer Ruffilli, che hanno preso partecipato a questa ricca giornata, hanno evidenziato "l'importanza di iniziative come questa, che riescono a far conoscere il territorio, valorizzando in una nuova ottica di turismo percorsi che passano dai piccoli borghi e promuovono una educazione alla sostenibilità ed al rispetto dell'ambiente".

Dall'amministrazione comunale un ringraziamento agli organizzatori, in particolar modo al presidente di In-Zir Mattia Fiorenitni, ai i volontari "ed a tutti coloro che hanno promosso questa bella iniziativa alla scoperta di Meldola e del suo territorio".