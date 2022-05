Meldola, raccolta pannolini per bimbi e anziani: il bidone solidale resta gratis

Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Meldola sceglie di sostenere con fondi propri i costi relativi al bidone solidale per la raccolta dei pannolini di bambini e anziani senza aggravi per le famiglie che hanno attivato l'utenza. "Questa misura - spiegano l'assessore all'Ambiente Filippo Santolini e l'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli - va nella direzione di garantire un supporto alle fasce più deboli della cittadinanza, denotando grande attenzione per i nostri bambini, i nostri anziani e le famiglie che se ne prendono cura. Anche per il 2022 siamo riusciti a coprire tale costo con fondi propri ricavati dal bilancio comunale".