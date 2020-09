Meldola, referendum: il seggio numero 5 dalla "Drudi" alle scuole medie

Non si voterà alla "Drudi" in occasione del referendum sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre. A renderlo noto è l'amministrazione comunale di Meldola, spiegando che "per motivi precauzionali il seggio 5 ubicato all'Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi” è stato spostato in viale della Repubblica 47 nella "Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri"".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco Roberto Cavallucci evidenzia che "questo spostamento, che sarà definitivo, è stato effettuato per garantire la massima sicurezza possibile degli ospiti della nostra casa di riposo evitando l'ingresso in struttura di persone esterne".