Meldola ricorda il 76esimo anniversario dell'eccidio della Fornace Bisulli

L’amministrazione comunale di Meldola, in collaborazione con l’Anpi, Sezione di Meldola e Comitato Provinciale di Forlì-Cesena, e dello Spi Cgil Forlì ha organizzato in occasione del 76esimo anniversario dell’eccidio della Fornace Bisulli di Meldola una commemorazione che si terrà sabato alle ore 10 davanti al Cippo della Fornace. Il Cippo, che si trova a Meldola in via Roma, incrocio con via A. Volta, ricorda la fucilazione di 18 civili, catturati durante un rastrellamento a Pieve di Rivoschio, che è avvenuta il 21 agosto 1944 da parte dei nazi-fascisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Introdurrà la cerimonia Paola Borghesi, presidente della sezione Anpi di Meldola; interverranno Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola e Gianfranco Miro Gori, presidente del Comitato Provinciale Anpi di Forlì-Cesena. Ci sarà un momento di preghiera, sia in suffragio dei defunti sia per la pace, condotto dal parroco Don Mauro Lodovico Petrini. Durante la manifestazione si ricorderanno Don Pietro Tonelli e Padre Vicinio Zanelli uccisi a Pieve di Rivoschio il 21 agosto 1944, stesso giorno dell'eccidio alla fornace di Meldola.