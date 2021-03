Meldola, ricordato il 77esimo anniversario della morte di Antonio Carini

Meldola ha ricordato il settantasettesimo anniversario della morte di Antonio Carini, partigiano, membro del Comando generale delle Brigate Garibaldi, ucciso dai fascisti proprio a Meldola, dopo orribili sevizie e torture subite nel carcere della Rocca delle Caminate. "Purtroppo, nella perdurante situazione di pandemia, neppure quest’anno ci è stato possibile svolgere l’ormai tradizionale cerimonia che ogni anno viene celebrata dai Comuni di Meldola e Monticelli d’Ongina, città natale di Carini, con la partecipazione degli studenti delle scuole medie dei due paesi", evidenzia il sindaco Roberto Cavallucci.

"In memoria di Carini e di tutti i martiri della Resistenza, ho voluto portare la testimonianza mia e della cittadinanza intera recandomi al monumento commemorativo posto sul Ponte dei Veneziani, proprio nel punto in cui Carini morente fu gettato dai suoi torturatori e assassini - conclude -. Qui, insieme all’assessore alla cultura Michele Drudi e a una delegazione dell’Anpi guidata dalla Presidente Paola Borghesi, ho deposto una corona d’alloro e mi sono fermato per un momento di raccoglimento e riflessione, per non dimenticare, per tenere vivo il ricordo di chi ha dato la propria vita in nome della libertà e della democrazia".