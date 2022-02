Meldola, riduzione del rischio sismico: si metterà in sicurezza anche la Torre Civica

Il Comune di Meldola ha ottenuto un finanziamento di 740mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per un intervento di riduzione del rischio sismico del Palazzo Comunale. I lavori, interamente finanziati dalla Regione, sono riferiti alla porzione del Municipio di epoca settecentesca e prevedono il consolidamento della Torre Civica, il rinforzo dei setti murari ed il consolidamento dei solai e delle coperture. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini esprimono "grande soddisfazione per questo importante finanziamento che consentirà di mettere in sicurezza una parte del Palazzo Comunale ed in particolare la Torre Civica, simbolo della nostra città".