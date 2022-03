Meldola, rifacimento del marciapiede in via della Repubblica tra via Trento e via Vittorio Veneto

Mercoledì inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche del tratto di marciapiede di viale della Repubblica, lato Scuola Media D. Alighieri, situato tra via Trento e via Vittorio Veneto. L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione in asfalto e la sistemazione delle aiuole delle alberature con eliminazione delle barriere architettoniche. Saranno inoltre rimosse le rientranze per l'alloggiamento dei vecchi cassonetti stradali in tutta via della Repubblica, al fine di allargare il tratto di marciapiede corrispondente ed eliminare il pericolo di caduta per i pedoni.

Lungo il viale della Repubblica, nel tratto interessato dai lavori, sarà istituito, a partire dalle 7 di mercoledì mattina, il divieto di sosta ed il senso unico alternato fino al termine dei lavori. L'opera, dal costo complessivo di 80.483,59 euro, sarà interamente finanziata dalla Regione Emilia Romagna sui fondi previsti dalla Legge regionale numero 2/2004 “Legge sulla Montagna”. “Siamo molto soddisfatti per l'avvio di quest'opera - dicono il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini -, che ci consente la sistemazione di un ulteriore tratto del percorso pedonale che tutti i giorni i nostri ragazzi percorrono per andare a scuola o per raggiungere l'area sportiva".