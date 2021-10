Meldola, riparte il centro giochi per bambini e famiglie "Elefantino Bianco"

Lunedì 18 ottobre ripartiranno le attività del centro giochi per bambini e famiglie "Elefantino Bianco", servizio che offre occasioni di gioco e di socializzazione ai bambini di età compresa tra 1 e 3 anni che non frequentano l'asilo nido. "L'iniziativa nasce dall’esigenza di offrire ai bambini che non frequentano il Nido o altri centri educativi una importante occasione di crescita con numerose proposte educative", afferma l'assessore ai Servizi Sociali, Jennifer Ruffilli.

Il servizio, infatti, offre ai piccoli partecipanti la possibilità di sperimentare attività nuove e coinvolgenti che non potrebbero intraprendere tra le mura domestiche quali: l’angolo grafico pittorico, per dare sfogo alla fantasia e magari anche alla vena artistica; l’angolo della narrazione, per condividere insieme esperienze fantastiche e conoscere nuove storie; lo spazio dei suoni e rumori e attività all'aperto all'insegna della scoperta della motricità. Il Centro Giochi sarà aperto dal 18 ottobre 2021 a maggio 2022 nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.15 alle 18.15 nei locali della Biblioteca Comunale Torricelli.

È possibile iscriversi, fino ad esaurimento posti, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Meldola: tel 0543 499450, sociali.cultura@comune.meldola.fc.it.. Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto di riferimento; è prevista una quota mensile pari ad euro 20. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore Ruffilli esprimono "grande soddisfazione per la ripartenza di questo servizio promosso dal Comune di Meldola in collaborazione con l’Istituzione Davide Drudi e il coordinamento pedagogico del nido Il Pulcino, che permette di offrire una esperienza socio educativa ai bambini ed alle loro famiglie. Un ringraziamento va alla Coordinatrice pedagogica dei Servizi Comunali per l'infanzia Fabiola Crudeli, al personale del Nido Il Pulcino ed a tutti i dipendenti e collaboratori che hanno reso possibile la realizzazione dell'Elefantino Bianco".