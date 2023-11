Meldola, ristrutturazione da oltre un milione per il “Girotondo”: il Pnrr finanzia il 90% dei lavori

Tra i molti progetti di edilizia scolastica del Comune di Meldola che hanno avuto accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) l'Amministrazione comunica che è stato aggiudicato, al Consorzio Caiec Soc. Coop. di Cesena, l’appalto dei “Lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola di infanzia Girotondo” situata nel plesso scolastico in viale della Repubblica 47.

L’intervento, dal costo complessivo di 1.060.000 euro, è finanziato per oltre il novanta per cento con i fondi del Pnrr e per la parte rimanente con fondi comunali e consentirà di realizzare tutte le opere edili e impiantistiche necessarie per giungere all’adeguamento sismico, all’efficientamento energetico e ad una complessiva ristrutturazione della Scuola d’Infanzia Girotondo di Meldola. La consegna dei lavori è prevista nelle prossime settimane.

Il sindaco Roberto Cavallucci, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini e l’assessora ai servizi sociali Jennifer Ruffilli esprimono “soddisfazione per questo importante intervento che riguarda la sicurezza e la riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico della nostra città”.