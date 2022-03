Meldola: "Salute o salvezza" al teatro Dragoni

Sabato pomeriggio si è svolto nella splendida cornice del Teatro Dragoni di Meldola l'incontro "Salute o salvezza. Rileggere questo tempo per ripartire" promosso dall'Amministrazione Comunale e dalla Comunità Cattolica Meldolese. Padre Gaetano Piccolo della Pontificia Università Gregoriana di Roma ha dialogato con il Prof. Venerino Poletti direttore del Dipartimento malattie respiratorie dell'Ausl Romagna; a moderare l'incontro Simona Branchetti, giornalista meldolese. Il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore Michele Drudi nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante momento, hanno evidenziato come "sia stato interessante a distanza di quasi due anni dall'inizio di questa pandemia riflettere sulla complessità della vita, sul rapporto tra la dimensione della salute fisica e di quella spirituale, sia dalla dimensione scientifica che da quella religiosa, per cercare un momento di incontro e di ripartenza della comunità". Un particolare ringraziamento a Don Enrico Casadio, parroco di Meldola, a Lucia De Carolis, a Lara Bertaccini, ad Alessandra Rinaldi, a Lusa Turci ed a tutti coloro che hanno contribuito a questo bellissimo pomeriggio.