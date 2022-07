Meldola sempre più amica delle bici: nasceranno due piste ciclabili, una sulla Bidentina

La giunta comunale ha approvato il “Progetto Esecutivo” per la realizzazione e rifacimento del tratto della pista ciclabile lungo la Bidentina nella frazione di San Colombano (circa 550 metri) e per la realizzazione della pista ciclabile lungo la Via Indipendenza (circa 450 metri). L’importo complessivo delle opere, pari a 68mila euro, è finanziato per 54.265 euro con fondi regionali del progetto “Bike to work” e per i restanti 13.735 euro con fondi comunali. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai Lavori Pubblici ed all’Ambiente Filippo Santolini esprimono "grande soddisfazione per un progetto di mobilità sostenibile che ammoderna ed incrementa le piste ciclabili della città".

I lavori

I lavori partiranno entro l’estate e vedranno la realizzazione, nella frazione di San Colombano, della nuova ciclabile da Via dell'Artigianato a Via del Partigiano ed il rifacimento del manto da Via del Partigiano a Via Francesconi. Successivamente si procederà, dopo l’esecuzione di lavori che modificheranno il percorso degli autobus, alla realizzazione di una nuova corsia ciclabile lungo la Via Indipendenza per favorire il collegamento in sicurezza dal centro storico alla “Drudi” ed al quartiere “Dozza”.