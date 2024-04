Meldola, si eliminano gli avvallamenti: nuovo asfalto per via Sbaraglio, "Un lavoro atteso da tempo"

Sono in corso di realizzazione i lavori di asfaltatura della Strada Provinciale 48 nel tratto urbano del territorio comunale di Meldola dove l’arteria stradale assume il nome di via Sbaraglio. "L’intervento, atteso da molto tempo dai residenti e dalle attività della zona, permetterà l’eliminazione dei rigonfiamenti e degli avvallamenti presenti sulla carreggiata stradale determinati dal passaggio degli automezzi e dai lavori eseguiti nel tempo per la sistemazione e posa di sottoservizi", afferma il sindaco Roberto Cavallucci, che ha esternato insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini. "grande soddisfazione per questo importante lavoro di rifacimento della pavimentazione stradale". Dagli amministratori "un ringraziamento alla Provincia di Forlì-Cesena che ha ritenuto necessario il lavoro, ai suoi i tecnici, ed a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante intervento che permetterà di restituire alla città di Meldola la percorrenza con maggiore sicurezza del primo tratto della Via Sbaraglio".