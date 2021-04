Meldola, si mette in sicurezza il teatro Dragoni: investimento di 300mila euro

Sono iniziati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del "Teatro Dragoni" di Meldola, con l'obiettivo di rendere la struttura più funzionale e sicura. Il progetto esecutivo, approvato dall'Amministrazione Comunale, prevede un investimento di 300mila euro di cui la metà finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo per le sedi di spettacolo. I lavori sono stati affidati al Consorzio Cear Soc Coop di Ravenna che ha designato come ditta esecutrice l’Impresa Orioli di Forlì.

E' previsto un miglioramento della funzionalità dell’area scenica del teatro con il rifacimento completo della graticcia di scena, della zona camerini e degli impianti collegati, oltre ad un risanamento generale del manto di copertura dell’edificio. Si prevede che i lavori termineranno entro l'estate in modo da avere la struttura pronta per l’avvio della prossima stagione teatrale. Il sindaco Roberto Cavallucci, l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini e l'assessore alla Cultura Michele Drudi esprimono grande "soddisfazione per l'avvio di questo cantiere nel nostro Teatro, che consentirà la messa in sicurezza di un importante simbolo della cultura meldolese.