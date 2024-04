Meldola, si rinnova il volto del "Tonino Pantieri": lavori al via, "un nuovo inizio dopo l'alluvione"

Sono iniziati la settimana scorsa i lavori di rifacimento del campo da calcio “Tonino Pantieri” a Meldola. Il campo da calcio in erba naturale era stato completamente invaso dalle acque durante l’alluvione del maggio scorso ed irrimediabilmente danneggiato. "L’Amministrazione Comunale consapevole dell’importanza sociale della struttura sportiva per i numerosi ragazzi che praticano lo sport del calcio ha, in accordo con l’Asd Meldola, progettato il rifacimento del campo in erba artificiale al fine di avere un campo utilizzabile tutto l’anno, più sicuro per i ragazzi, migliore dal punto di vista tecnico e con inferiori costi di manutenzione", spiega il sindaco Roberto Cavallucci.

I lavori affidati, a seguito di pubblica gara d’appalto, per un costo di 363.376 euro sono iniziati mercoledì scorso ed hanno una fine lavori prevista per l’8 luglio. "Tale intervento, unitamente al relamping delle torri faro con nuove luci a led completato nelle settimane scorse, permetterà agli atleti, al termine dei lavori, di usufruire del campo in ogni condizione climatica sia nelle ore diurne che serali", aggiunge il primo cittadino. Cavallucci, l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini ed il consigliere Matteo Tesei, si sono ritrovati con i rappresentanti della Asd Meldola Luca Ghetti e Marco Mambelli sulle tribune del campo da calcio in questo momento che rappresenta, con unanime soddisfazione, "un nuovo inizio dopo la tragica alluvione dello scorso anno".

"Un ringraziamento è stato espresso agli uffici comunali ed a tutti coloro che hanno operato affinché fosse possibile avviare quest’opera che andrà ad impreziosire ulteriormente la nostra area sportiva - prosegue il primo cittadino -. Un sentito ringraziamento è stato rivolto da parte dell’Amministrazione Comunale all’ A.S.D. Meldola che durante l’intero anno sportivo è riuscita ad organizzare tutte le attività nonostante le difficoltà relative all’indisponibilità di uno dei due campi principali".