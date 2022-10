Meldola si trasforma nel regno dei mattoncini Lego con 'Meldolandia'

È iniziata sabato a Meldola la due giorni dedicata ai Lego intitolata “Meldolandia, il regno del mattoncino” promossa dall’ Amministrazione Comunale e realizzata da Romagna Lug (Lego Users Group della Romagna) che già lo scorso anno ha registrato una enorme presenza di pubblico con quasi 6000 visitatori. Grandi e piccini avranno l'opportunità di ammirare le tantissime creazioni realizzate con migliaia di mattoncini Lego: costruzioni, treni in movimento, creazioni a tema Harry Potter e Star Wars, basi spaziali e mezzi della Nasa, ambientazione a tema Jurassic World ed anche le riproduzioni in scala di alcuni iconici monumenti. Il Sindaco Roberto Cavallucci, l’Assessore Simona Zuccherelli e tutta l' Amministrazione Comunale ringraziano Romagna Lug, Asd Evergreen Meldola, i dipendenti comunali e tutti i volontari che si sono messi a disposizione per la realizzazione di questa bellissima iniziativa.