Meldola, si valorizza il Parco delle Fonti: arrivano fondi per quasi 150mila euro

Il Comune di Meldola ha ricevuto un contributo pari ad 149.970 euro per la realizzazione di un intervento di “Valorizzazione del Parco delle Fonti”. L’importante finanziamento, ottenuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) della Regione Emilia-Romagna, consentirà di realizzare nel Parco, oggi utilizzato come spazio didattico e per iniziative pubbliche, un insieme di interventi di miglioramento della propria fruibilità ed attrattività.

Nell’area didattica, già molto apprezzata dalle scuole del territorio, sarà realizzata una tensostruttura per lo svolgimento di attività all’aperto, un’area pic-nic per l’accoglienza dei gruppi e sarà allestito un nuovo percorso formativo/sensoriale incentrato sul tema dell’acqua con plance e bacheche. Nella zona destinata invece alla fruizione pubblica è prevista la generale riqualificazione dello spazio verde e la costruzione di un volume destinato ai bagni pubblici ricorrendo a strutture prefabbricate a basso impatto visivo e perfettamente in sintonia con la naturalità del luogo.

"Grande la soddisfazione" è stata espressa dalsindaco Roberto Cavallucci e da tutti gli assessori "per l’importante finanziamento ottenuto tramite il Gal l’Altra Romagna che permetterà, grazie al progetto realizzato dai tecnici comunali, di valorizzare e migliorare un bene pubblico di grande valore ambientale a favore di tutta la comunità".