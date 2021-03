Meldola, sorgerà un unico polo scolastico per bimbi: finanziato il progetto per la nuova materna

Gli amministratori, "nell'esprimere grande soddisfazione per l’importante finanziamento ottenuto", evidenziano come "tutto sia stato possibile grazie alla volontà dell’Amministrazione di dare priorità alla scuola"

Una nuova scuola materna a Meldola. L'amministrazione comunale ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso la Provincia di Forlì-Cesena, un importante finanziamento per la realizzazione della struttura che sarà realizzata in sostituzione dell'attuale materna Giramondo esistente presso l’Istituzione, in adiacenza alla materna Girotondo nel plesso delle scuole medie. Il costo complessivo della "nuova scuola" è di 1.450.000 euro, finanziata per 723.550 euro con fondi del Ministero dell’Istruzione spettanti alla Regione Emilia-Romagna sul Piano per l'edilizia scolastica 2020 e per 726.450 euro con risorse del Comune).

"La creazione di un unico polo scolastico pubblico dedicato alla fascia di età 3-6 anni consentirà a tutti i bambini di Meldola di stare insieme offrendo a tutte le famiglie le medesime opportunità di frequenza e accessibilità nonché la razionalizzazione dei servizi didattici e il miglioramento in termini di funzionalità e sicurezza dell’edilizia scolastica - spiegano il sindaco Roberto Cavallucci, l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini e l’assessore alla Pubblica Istruzione Michele Drudi -. l Comune procederà ora, sempre in collaborazione con la scuola, alla progettazione esecutiva a cui seguirà la gara d’appalto per l’individuazione della ditta esecutrice con previsione di avvio dei lavori nell’anno 2022".

Gli amministratori, "nell'esprimere grande soddisfazione per l’importante finanziamento ottenuto", evidenziano come "tutto sia stato possibile grazie alla volontà dell’Amministrazione di dare priorità alla scuola e di investire nella progettazione e nel finanziamento dell’intervento. È un’opera pubblica importante per tutta la Città. Con la nuova scuola vogliamo offrire il migliore servizio possibile a tutti i nostri bambini; loro sono il nostro futuro".