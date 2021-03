Meldola, sostegno per chi deve pagare l'affitto: come richiedere i contributi

Il Comune di Meldola ha pubblicato, come misura di sostegno abitativo, il Bando Affitto 2021. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli sottolineano "l'importanza di questa misura prevista dalla Regione a sostegno di quanti attraversano un periodo di difficoltà in relazione all'abitazione". Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 19 marzo 2021 ed è necessario disporre di un Isee inferiore ad 17.154 euro oppure di un Isee compreso tra 17.154,00 e 35mila euro in presenza di una documentata riduzione del reddito a causa della crisi originata dalla pandemia. I soggetti richiedenti devono disporre di un contratto di locazione regolarmente registrato ed essere in regola con il pagamento del canone di locazione (in caso di morosità si può delegare alla riscossione il proprietario).

Non possono accedere al contributo i beneficiari del Reddito di Cittadinanza o coloro che nel corso del 2021 hanno percepito aiuti pubblici relativi al pagamento dell'affitto. Le domande devono essere presentate esclusivamente online (anche con l'aiuto dei Caf) collegandosi all'indirizzo https://romagnaforlivese.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FND_AFF_MELDOLA e seguendo le istruzioni riportate. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Meldola nella sezione "notizie" o contattare l'Ufficio Servizi Sociali al numero di telefono 0543/499450 o tramite mail: sociali.cultura@comune.meldola.fc.it.