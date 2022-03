Meldola, taglio del nastro per il nuovo tratto della Strada San Lorenzo Fiordinano

Sono stati completati i lavori di realizzazione del nuovo tratto della Strada San Lorenzo Fiordinano. Lo spostamento della sede stradale e la realizzazione di un nuovo tratto viario più a monte si è reso necessario ed indispensabile a causa di un movimento franoso che da diversi anni interessava la carreggiata e che avrebbe nel tempo determinato l’interruzione della viabilità. Le opere dal costo complessivo di 125mila euro sono state finanziate per 70mila dalla Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e per 55mila euro dal Comune di Meldola.

Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini, alla presenza del Parroco Don Enrico Casadio, del direttore dei lavori Claudio Gradassi, dell’impresa Romagnola Strade e di alcuni cittadini hanno inaugurato il nuovo tratto viario. Nell’occasione si è tenuta anche una piccola cerimonia di benedizione della celletta votiva dedicata alla Madonna ricollocata a lato della nuova strada.

"L’intervento testimonia, ancora una volta, la volontà dell’Amministrazione e della Regione di investire nella tutela del territorio e nel miglioramento della sicurezza delle strade comunali - sono le parole di Cavallucci e Santolini -. Infine un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato a questa nuova opera realizzata in tempi brevi cercando di arrecare il minor disagio possibile ai residenti".