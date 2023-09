Meldola, tanti partecipanti al corso "Movimenti" che promuove i corretti stili di vita

Mercoledì si è svolta la presentazione del corso "Movimenti", organizzato a Meldola, da "La Rete Magica Amici per l'Alzheimer e il Parkinson" con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e la collaborazione dell'Amministrazione Comunale. In tantissimi hanno partecipato a questo momento che segna l'avvio delle attività annuali dell'associazione e saranno impegnati nei prossimo mesi in un percorso dedicato alle buone pratiche per promuovere un salutare stile di vita con particolare attenzione all’allentamento cognitivo e motorio.

Il Vice Sindaco Jennifer Ruffilli, che ha partecipato alla presentazione del corso, oltre ad evidenziare l'importanza di questa attività sul territorio al fine di continuare a promuovere un'attenzione al tema dei corretti stili di vita e alla prevenzione, ha ringraziato il Presidente di La Rete Magica Maris Senzani Pezzi e tutti i volontari meldolesi coordinati da Roberto Zoli per le importanti attività a supporto delle persone con patologie neurodegenerative che coinvolgono il sistema cognitivo e motorio.