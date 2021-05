Meldola, torna il "Color day": quattro giorni per incentivare lo shopping nel paese

Le attivita' economiche di Meldola ripartono all'insegna del "Color day". Quattro giorni speciali (4, 11, 18 e 25 maggio) per sensibilizzare l'acquisto locale e nei negozi cittadini. L'iniziativa dei commercianti, sponsorizzata su Facebook con l'hastag "Io compro a Meldola", prevede sconti e promozioni in tutto il paese, come in un unico centro commerciale naturale: sulla pagina Facebook dedicata agli appuntamenti ogni attività sta già presentando le proprie proposte. Aderiscono non solo commercianti, ma anche estetisti e parrucchieri.