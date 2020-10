Meldola, tutti negativi i tamponi ai bambini dopo il caso in una scuola elementare

Arriva una precisazione sull'informativa comunicata sabato dalla Prefettura di Forlì-Cesena sui decessi attribuiti al nuovo Coronavirus. "La donna di 63 anni di Meldola è deceduta per cause legate ad una pregressa patologia e non per Covid 19", rende noto il primo cittadino Roberto Cavallucci, che aggiorna sull'andamento della pandemia nel meldolese. Negli ultimi giorni sono stati rilevati 5 nuovi casi di positività, di cui due legati a rientri dall'estero. Diversi sono i guariti e il totale delle persone positive è pari a 12.



Cavallucci informa inoltre che "i tamponi eseguiti ai bambini ed al personale scolastico nelle scuole elementari, a seguito del rilevamento di un alunno positivo, sono risultati tutti negativi". E’ importante continuare ad avere comportamenti prudenti e responsabili nel rispetto delle norme igienico sanitarie". Il decessi attribuiti al covid-19 nel Forlivese dall'inizio della pandemia sono 111.

