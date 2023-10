Meldola, un compleanno al servizio dei cittadini: il sindaco Cavallucci ha festeggiato 54 anni

Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha festeggiato sabato il 54esimo compleanno. "È stata una giornata meravigliosa iniziata con il saluto ai bambini e ragazzi che partivano per pulire la nostra città, proseguita poi con un convegno sugli anziani e con la "Festa dei nonni" alla Drudi - esordisce il primo cittadino -. Nel pomeriggio abbiamo consegnato il "Premio Versari" ed inaugurato una bella "Mostra d’arte” nella Galleria Michelacci. Infine in serata un breve saluto all’Associazione Parallelo 44 al Parco delle Fonti".

Avrei voluto essere presente anche ad altre iniziative, ma purtroppo non ci sono riuscito - tiene a sottolineare -. Sono rimasto qualche ora in compagnia della mia famiglia che ringrazio e abbraccio infinitamente perché senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile". "Fare il sindaco vuol dire, per me, essere al servizio delle cittadine e cittadini di Meldola che mi hanno regalato il privilegio, in questo tratto della vita, di poterli rappresentare - conclude Cavallucci, ringraziando per gli auguri ricevuti -. L'amicizia che mi è stata riservata e testimoniata con i tanti auguri ricevuti è il bene più prezioso perché sono convinto che siano le “persone” il vero valore aggiunto di una comunità".