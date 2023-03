Meldola, un dialogo su Olympe De Gouges con Thomas Casadei

Nella cornice della Biblioteca Comunale Torricelli, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si è svolta una bellissima serata di riflessione sul tema della Donna e dei diritti di genere. Per l'occasione è stato presentato il libro "La dichiarazione sovversiva. Olympe de Gouges e noi" di Thomas Casadei e Vittoria Maestroni.

Thomas Casadei, professore ordinario di Filosofia del Diritto presso l'Università di Modena e Reggio Emlia e co-autore del volume ha dialogato con l'Assessore alle Pari Opportunità Jennifer Ruffilli illustrando l'attualità e l'avanguardia del pensiero di Olympe de Gouges. Tanti e sentiti gli interventi del pubblico presente.

Un grande grazie al Prof. Casadei e a tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questa importante serata. Il programma in occasione dell'8 marzo proseguirà nella serata di venerdì 10 marzo 2023, alle ore 21.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Meldola in Municipio dove si svolgerà "Storie e Canzoni d'Amore": i coinvolgenti racconti di Stefania Zaccheroni e le emozionanti canzoni interpretate da Elisa Proietti parleranno di sentimenti e in particolare dell'amore in tutte le sue declinazioni; ad introdurre la serata sarà Giovanna Piolanti, Consigliera Comunale.