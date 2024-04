Ieri mattina si è svolto presso il Municipio di Meldola un incontro speciale con la Tam Tangram Band. Il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore al Welfare Jennifer Ruffilli hanno ricevuto alcuni ragazzi della band accompagnati dalle coordinatrici Patrizia ed Elisabetta per la presentazione del cd "Noi", terza compilation incisa da questo fantastico gruppo musicale. I ragazzi hanno illustrato il lavoro che ha preceduto l'uscita di questo cd, che raccoglie diversi brani della musica italiana, sottolineando il valore terapeutico e universale del messaggio musicale. La Tam Tangram Band, gruppo musicale formatosi nel 2012 è composto da ben 22 elementi: 12 ragazzi con abilità diverse e 10 musicisti volontari che accompagnano con i loro strumenti il ritmo delle percussioni eseguendo un repertorio composto da brani della tradizione popolare e da canzoni moderne. Questo fantastico gruppo ha al suo attivo numerosissimi concerti, tenutisi nei teatri e nelle piazze del territorio romagnolo e si distingue per la sua unicità e per la simpatia dei suoi elementi. A tutta la Tam Tangram Band, alle coordinatrici, ai volontari, ed a tutti i loro collaboratori un enorme grazie perchè riuscire a comunicare attraverso la musica è magia.