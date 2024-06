Meldola, un nuovo argine per difendere la zona residenziale di Via Trieste dalle alluvioni: il punto sui lavori

Continuano a Meldola i lavori di realizzazione del nuovo argine sul fiume Bidente per mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico la zona residenziale di Via Trieste ed il campo da calcio che furono completamente allagati. "Il nuovo argine in terra armata, in fase di completamento, è stato realizzato tra i due campi da calcio esistenti e consentirà di far defluire le acque del fiume Bidente senza allagare l’area residenziale dell’ultimo tratto di Via Trieste ed il campo più alto in fase di ricostruzione", dettaglia il sindaco Roberto Cavallucci.

"Si tratta di un primo lavoro ricompreso negli interventi approvati e di prossima esecuzione per proteggere le infrastrutture e gli abitati residenziali allagati nel maggio dello scorso anno - continua il primo cittadino -. Questo intervento unitamente a quello già completato di rifacimento del sistema fognario di Via Trieste, rappresenta un elemento che ci consente di avere, rispetto ad un evento eccezionale come quello del maggio 2023, una condizione di maggiore sicurezza restituendo un po’ di serenità e tranquillità alle famiglie allagate".