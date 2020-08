Meldola, uno spazio in disuso si trasforma in sede della Polizia Locale

Nella mattinata di venerdì si è svolto il momento inaugurale della nuova sede della Polizia Municipale di Meldola in Piazza Orsini alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio. Lo spostamento degli uffici della Polizia Municipale nel cuore della Città rappresenta la volontà dell’Amministrazione Comunale di essere vicina ai cittadini e di avere dei vigili che siano al servizio della comunità. Il Sindaco Roberto Cavallucci nel ringraziare il Comando della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e tutte le Forze dell'Ordine presenti, ha sottolineato che la Giunta ha scelto "di potenziare l'organico della Polizia Municipale con l'assunzione di una nuova unità di personale stagionale che possa aiutare e sostenere tutte le attività di controllo, di monitoraggio e di attenzione al territorio con l'obiettivo di dare risposte alle segnalazioni e alle richieste che ogni giorno ci arrivano. Vogliamo una Città sempre più a misura di cittadino e dei suoi bisogni, una Città sicura. "Un esempio di recupero di uno spazio pubblico in disuso, rimesso a nuovo e pronto per essere utilizzato nel migliore dei modi al servizio dei cittadini e del territorio", afferma Di Maio.

