Meldola vicino ai suoi giovani: gratis l’Estate Card e sconto sul trasporto scolastico

La Giunta Comunale ha deliberato la gratuità dell’ Estate Card 2022 che offrirà ai giovani meldolesi l'opportunità di viaggiare col bus gratis su tutte le linee di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna fino al 31 agosto. Per richiedere Estate Card sarà sufficiente recarsi, entro il 30 giugno, al Punto Bus di Forlì in Via Volta con il proprio abbonamento. E’ stata inoltre deliberata la riduzione del 10% sulle tariffe del trasporto scolastico per il prossimo anno 2022/ 2023 per tutti gli studenti meldolesi che attiveranno un abbonamento annuale Start Romagna; la riduzione del 10% sarà applicata automaticamente al momento della sottoscrizione del nuovo abbonamento.



Il Sindaco Roberto Cavallucci, l'Assessore al Welfare Jennifer Ruffilli e l'Assessore alla Viabilità Filippo Santolini si dichiarano molto soddisfatti di questa scelta che offrirà ai ragazzi, con l’Estate Card, la possibilità di muoversi utilizzando il trasporto pubblico in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente e che testimonia, con la riduzione per il prossimo anno scolastico del 10% del costo dell’abbonamento, l’attenzione e la vicinanza dell’Amministrazione verso i giovani meldolesi e le loro famiglie.