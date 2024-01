Visita di Meloni e Von der Leyen, deviate le corse di quattro linee degli autobus: i percorsi alternativi

Per consentire lo svolgimento della visita della presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen e della presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, nonchè della manifestazione di protesta, piazza Saffi viene chiusa dalle 12 alle 16 di mercoledì 17 gennaio. Durante la chiusura le linee 1A, 2, 3 e 4 effettuano le seguenti modifiche di percorso.

LINEA 1A

• Giunta in corso della Repubblica devia in via Cignani, via Regnoli, v.le Matteotti, p.le del Lavoro, dove effettua l’orario di piazza Saffi,e riprende il percorso regolare.

Fermate sospese: “Biondo”; “Saffi A-B”; “Mazzini”; “Porta S. Pietro”.

LINEE 2 – 3

• Direzione Stazione: giunte in c.so della Repubblica deviano in via Cignani, via G. Regnoli, v.le Matteotti, p.le del Lavoro, dove effettuano l’orario di piazza Saffi e riprendono il percorso regolare.

• Direzione Vecchiazzano-Ospedale: da p.le del Lavoro, dove effettuano l’orario di piazza Saffi, proseguono su v.le Matteotti, via Oriani e riprendono il percorso regolare.

Fermate sospese: “Biondo”, “Saffi A-B”, “Mazzini”, “Porta S. Pietro”.

LINEA 4

• Direzione Cava: giunta in p.le della Vittoria svolta in v.le Matteotti, p.le del Lavoro, dove effettua l’orario di piazza Saffi e riprende il percorso regolare.

• Direzione Ronco: da p.le del Lavoro, dove effettua l’orario di piazza Saffi, prosegue su viale Matteotti, via Oriani e riprende il percorso regolare.

Fermate sospese: “Repubblica”, Biblioteca”, “Biondo”, “Saffi A-B”, “Mazzini”, “Porta S. Pietro”.

Fermate alternative: su richiesta si effettuano tutte le fermate presenti lungo il percorso della deviazione.