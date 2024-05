Tra i sali e scendi delle colline forlivesi, traguardo a Predappio per il Memorial Monica Bandini: come cambierà la viabilità

Predappio sarà teatro dell'ultima fase e traguardo della gara ciclistica "Gran Premio Città di Predappio - Memorial Monica Bandini", in programma sabato con partenza da Faenza. La gara raggiungerà il territorio comunale di Predappio proveniente da S.Lorenzo in Noceto e, una volta raggiunta Predappio, vedrà gli atleti impegnati per tre volte nella salita S.Demetrio - Strada della Fusa - Rocca delle Caminate e conseguente discesa lungo i tornanti della strada provinciale. Gli orari delle chiusure sono indicativi e dipenderanno dall'andatura della gara.

Fra le 15 e le 15.30 sarà interrotta la viabilità fra Predappio e S.Lorenzo Fra le 15.30 e le 16.30 sarà interrotta per periodi di breve durata la viabilità a Predappio fra piazza S.Antonio e incrocio strada Rocca delle Caminate al passaggio dei ciclisti. Fra le 15.30 e le 16.30 (per circa un'ora) sarà interrotta la viabilità su Via S.Demetrio - Via Piola - Fusa fino a Rocca delle Caminate. Dalle 10.00 alle 18.00 parte di viale Matteotti sarà chiusa al traffico che verrà deviato su via Gorizia e via IV Novembre (come per l'evento dei Buskers dal palazzo Caproni alla Caserma) per mettere il montaggio dell'arco di arrivo della corsa. Gli orari possono subire variazioni.