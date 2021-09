Mentre passeggia con i cani scivola in una scarpata: soccorsa una donna

Paura nella mattinata di venerdì, quando poco prima di mezzogiorno una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, è intervenuta in località Gorgoni nel comune di Portico San Benedetto per soccorrere una persona caduta in una scarpata e rimasta fortunatamente aggrappata ad un alberello. La malcapatita stava passeggiando con i cani quando è scivolata in una scarpata bloccandosi a circa 15 metri dalla strada Statale 67 contro un albero. La squadra Vigili del Fuoco con il personale del Soccorso Alpino, tramite l'utilizzo di tecniche ed attrezzature di tipo speleo-alpino, hanno recuperato la donna per affidarla al personale di Romagna Soccorso intervenuto con una ambulanza. Le sue condizioni sono buone. Sul posto anche i Carabinieri Forestali.