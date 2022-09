"Cara Forlì" esalta i sapori di Romagna: nei ristoranti in centro menù con cappelletti ragù, piadina, affettati, Albana e Sangiovese

Sarà un weekend all'insegna delle tradizioni quello che vivrà il centro storico mercuriale con la seconda edizione di "Cara Forlì", la festa del liscio in programma tra sabato e domenica in Piazza Saffi con le esibizioni tra gli altri di Iva Zanicchi e Morgan. Bar e ristoranti del centro storico di Forlì hanno colto al volo la proposta lanciata dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni di categoria Cna, Confesercenti, Confartigianato e Confcommercio del territorio, di aderire al circuito del Menù Romagnolo "Cara Forlì", un itinerario di tradizioni culinarie a base di cappelletti al ragù o piadina romagnola e affettati accompagnati da Sangiovese e Albana di Romagna al prezzo massimo di 12 euro.

"Burghetto", in via Giorgio Regnoli 25, proporrà un menù con piadina romagnola crudo squaquerone e rucola ed un calice di Albana o Sangiovese. La "Pizzeria Del Corso", in Corso della Repubblica 209, preparerà un menù con cappelletti al ragù o piadina romagnola e affettati, oltre ad un calice di Albana o Sangiovese (solo il sabato su prenotazione, domenica chiusa), così come da "Tinto Caffè" (Piazza del Carmine, 1), "Nati a Forlì" (Piazza Cavour, 33), "Petite Arquebuse" (Corso Garibaldi 52) e "Pizzeria Ristorante Passaparola" (Corso Garibaldi, 130).

Alla "Baita del Buongustaio" (Corso Garibaldi 111), al "Jump Cafè" (Piazza Morgagni 7) sarà disponibile un menù con piadina romagnola, affettati e squaquerone, abbinandoli ad un calice di vino albana o sangiovese. Cappelletti al ragù, con un calice di Albana o Sangiovese, protagonisti anche a pranzo e cena nelle serate di venerdì e sabato da "Ferri&menta", in via Giorgio Regnoli 41/a, che riproporrà il menù anche domenica, ma solo a pranzo. Da venerdì a domenica, sia a pranzo che a cena, sarà possibile degustare piadina, affettati e squacquerone, insieme ad un calice di Albana e Sangiovese, da "You Cafè", in Piazza Saffi 34 (angolo via Allegretti).