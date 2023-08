E' il weekend del liscio con "Cara Forlì": bar e ristoranti del centro presentano un menù speciale romagnolo

Un menù romagnolo in occasione del weekend di "Cara Forlì", la manifestazione in programma sabato e domenica e che celebra il liscio. Bar e ristoranti del centro storico di Forlì hanno colto la proposta lanciata dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni di categoria del territorio, di aderire al circuito del Menù Romagnolo “Cara Forlì”, un itinerario di tradizioni culinarie a base di tradizione romagnola al prezzo massimo di 14 euro. Hanno sposato l'iniziativa "Bar Pasticceria Lovo" in Piazza Saffi, 16, "You Cafè" in Piazza Saffi, 34, Sirtaki in via Giorgio Regnoli, 15-A, "Ferri & Menta" in via Giorgio Regnoli, 41-A, "Petite Arquebuse2 in Corso Giuseppe Garibaldi, 52, "La Baita del Buongustaio" in Corso Garibaldi, 111, "Bovino" in Piazza Cavour presso il mercato coperto, "Nati a Forlì" in Piazza Cavour, 33 e "Jump Cafè" in Piazza Morgagni, 7.